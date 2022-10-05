Сериал «Монстр» о маньяке Джеффри Дамере вошёл в топ самых популярных шоу Netflix

Сериал «Монстр: История Джеффри Дамера» вышел на Netflix 21 сентября, и спустя две недели шоу посмотрели в течение 496,05 млн часов. Это девятое место в списке самых популярных проектов в истории онлайн-кинотеатра.
Как сообщают СМИ, за 12 дней с премьеры «Монстр» превзошёл финальную часть «Озарка» (491 млн часов), однако уступил второму сезону «13 причин почему» (496,1 млн часов). Но у этих сериалов статистика велась по четырём неделям, так что новинка явно обходит их по популярности. «Монстру» предсказывают ещё более внушительные результаты — за 28 дней триллер может обойти даже второй сезон «Бриджертонов» (656 млн часов) и пятый сезон «Люцифера» (569 млн часов) и войти в топ-5 лучших сериалов Netflix.
«Монстр: История Джеффри Дамера» — биографический криминальный сериал, посвящённый Джеффри Дамеру, известному как Каннибал из Милуоки. В 1992 году Дамер был приговорен к 15 пожизненным срокам за убийства и другие вопиющие преступления. Главную роль в шоу исполнил Эван Питерс («Мэйр из Исттауна»).
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