Первым смартфоном Apple с USB-C может стать iPhone 17

На днях в Европе практически единогласно приняли законопроект, обязывающий сделать разъём USB-C стандартным портом для зарядки устройств нескольких категорий — смартфонов, планшетов, камер и так далее. Теперь Apple обяжут добавить популярный разъём в свои iPhone и AirPods — это требование должно вступить в силу к концу 2024 года.
Как сообщает портал The Verge, закон формально ещё не приняли и сперва его должен одобрить Европейский совет. И уже после одобрения он вступит в силу лишь по истечении 20 дней. Получается, у Apple будет чуть больше двух лет, чтобы перейти на USB-C — в Евросоюзе ожидают, что разъём станет новым стандартом лишь в конце 2024 года.
Таким образом, Apple наверняка ещё успеет выпустить iPhone 16 осенью 2024-го со старым разъёмом Lightning и лишь в 2025-м будет снабжать смартфон USB-C. Судя по всему, первым мобильным устройством компании с разъёмом Type-C станет лишь iPhone 17, который поступит в продажу осенью 2025 года. В теории Apple может перейти на новый тип зарядки раньше, однако аналитики не видят в этом экономического смысла для корпорации.
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