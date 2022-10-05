Спустя 14 часов в Overwatch 2 избавились от очередей

Большинству геймеров так и не удалось оценить Overwatch 2 вчера ночью. Серверы игры запустили примерно в 21:00 мск, однако при входе обнаружились проблемы.
Ключевая из них — огромные очереди. При попытке зайти в меню игры пользователям приходилось тратить по несколько часов на ожидание, поскольку очереди достигали 50 тыс. человек. Масла в огонь подливали и проблемы из-за хакерских атак.
В данный момент ситуация стабилизировалась, а очередей нет. В редких случаях они могут быть совсем небольшими, с сотней игроков. Наша личная проверка показала, что серверы работают стабильно, в игру пускает почти мгновенно. Однако на ПК пользователи испытывают проблемы — у многих игра просто пропала из лаунчера Blizzard.
Overwatch 2 доступна бесплатно на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. В игре прогрессия осуществляется с помощью боевого пропуска.
- 5 октября 2022
-
13:37
-
13:34
-
13:31
-
13:12
-
13:00
-
12:35
-
12:26
-
11:51
-
11:26
-
10:52
-
10:11
-
09:35
-
00:05
- 4 октября 2022
-
23:57
-
22:07
-
21:31
-
20:50
-
20:13
-
20:12
-
19:51
-
19:45
-
19:32
-
19:26
-
19:15
-
19:04
-
18:51
-
18:27
-
18:25
-
18:11
-
18:01
-
17:56
-
17:33
-
17:15
-
16:44
-
16:43