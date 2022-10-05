Сиквел Cyberpunk 2077 сделают авторы оригинала. Они переедут в США

4 октября CD Projekt анонсировала продолжение Cyberpunk 2077 под кодовым названием Orion и заявила, что им займётся новое подразделение компании в США. Многие пользователи начали опасаться, что за сиквел будет отвечать совершенно новый коллектив, однако квест-директор Cyberpunk 2077 Павел Саско успокоил фанатов.

По его словам, за разработку продолжения будет отвечать основной коллектив оригинальной игры, который переедет в Бостон. Авторам будут помогать как основной офис в Польше, так и офис в Канаде.

После релиза дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 я буду сфокусирован на Orion, новой игре во вселенной Cyberpunk. Я перееду в Бостон вместе с основной командой Cyberpunk 2077, которая станет основой для нового подразделения CDPR в США. Вместе с командами из Ванкувера и Варшавы мы сделаем для вас крутую следующую игру!

Разработка Cyberpunk 2077 Orion начнётся после выхода дополнения Phantom Liberty. Расширение поступит в продажу в 2023 году, и лишь после этого команда полноценно возьмётся за создание сиквела. Судя по всему, продолжение выйдет не раньше 2025 года.