Глава Amazon в восторге от сериала «Властелин колец: Кольца власти»

В разговоре с изданием Variety руководительница Amazon Studios Дженнифер Салке рассказала в числе прочего о сериале «Властелин колец: Кольца власти». По её словам, в Amazon шоу очень любят — в особенности сериал понравился главе компании Джеффу Безосу.

Джефф Безос, как никто другой, любит это шоу. Я много говорила с ним об этом. Ему нравится шоу, можно сказать, что он им гордится. И уважает целостность того, что мы создаём, ум и вдумчивость, которые мы вложили в сериал. И, конечно же, мы надеемся, что с такой же любовью к шоу отнесутся многие зрители во всему миру.

При этом фанаты вселенной «Властелина колец» продолжают критиковать сериал за расхождения с лором и совсем уж простой сюжет.

Что касается успешности шоу, то Салке напомнила о 100 млн просмотров первых двух серий «Колец власти». Более подробную статистику Amazon опубликует ближе к финалу первого сезона, который состоится 14 октября.