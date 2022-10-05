GTA 5 прошли почти без убийств. На это ушло три года

Блогер с канала DarkViperAU придумал себе необычный челлендж — он решил пройти GTA 5 с минимальным количеством убийств. Геймер сделал себе некое пацифистское прохождение, на которое ушло три года.

Само собой, это сложная задача, поскольку большую часть времени в GTA 5 вы занимаетесь именно убийствами. Конечно, пройти игру полностью без убийств не получится, однако блогер пытался сократить количество убийств. Он устранял только сюжетных NPC, к тому же часто прибегал к стелсу.

Что получилось в итоге? GTA 5 блогер прошёл с 96 убийствами. Самым смертоносным оказался Тревор, следом идут Майкл и Франклин.

Примечательно, что геймер не использовал читы или какие-то баги. Чтобы всё же завершить прохождение с минимальным количеством убийств, блогеру потребовалось провести в GTA 5 более 1 тыс. часов.