GTA 5 прошли почти без убийств. На это ушло три года

Блогер с канала DarkViperAU придумал себе необычный челлендж — он решил пройти GTA 5 с минимальным количеством убийств. Геймер сделал себе некое пацифистское прохождение, на которое ушло три года.
Само собой, это сложная задача, поскольку большую часть времени в GTA 5 вы занимаетесь именно убийствами. Конечно, пройти игру полностью без убийств не получится, однако блогер пытался сократить количество убийств. Он устранял только сюжетных NPC, к тому же часто прибегал к стелсу.
Что получилось в итоге? GTA 5 блогер прошёл с 96 убийствами. Самым смертоносным оказался Тревор, следом идут Майкл и Франклин.
Примечательно, что геймер не использовал читы или какие-то баги. Чтобы всё же завершить прохождение с минимальным количеством убийств, блогеру потребовалось провести в GTA 5 более 1 тыс. часов.
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