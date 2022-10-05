Доброшрифт Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел финальный трейлер антиутопии «Мы» по роману Евгения Замятина

Вышел финальный трейлер антиутопии «Мы» по роману Евгения Замятина
Комментарии

Авторы экранизации антиутопии «Мы» Евгения Замятина представили её финальный трейлер. В ролике показали главных героев и рассказали о сюжетной завязке.

Прошло 200 лет после катастрофы, практически уничтожившей человечество. Выжившие сумели построить совершенное Единое Государство, где у каждого – свой порядковый номер, униформа, стеклянный дом и секс по расписанию, и в обществе царят счастье и гармония. Инженер Д-503 считает такую жизнь идеальной и воспевает её, вкладывая все свои знания и талант в строительство сверхмощного космического корабля.

Случайная встреча с загадочной и прекрасной И-330 полностью переворачивает мир Д-503. Он с подлинным ужасом открывает в себе неконтролируемые «древние» порывы, чувства и страсти. И самое страшное: он узнаёт, что есть те, кто стремится разрушить последний оплот человечества – Единое Государство…

Поставил картину Гамлет Дульян, а продюсерами выступили Сарик и Гевонд Андреасяны. Главную роль доверили актёру Егору Корешкову («257 причин, чтобы жить»). В фильме также играют Елена Подкаминская («Кухня»), Юрий Колокольников («Довод») и Филипп Янковский («Таинственная страсть»).

«Мы» планировали выпустить в 2021-м, но в итоге создатели решили начать прокат 1 декабря 2022-го.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022