Вышел финальный трейлер антиутопии «Мы» по роману Евгения Замятина

Авторы экранизации антиутопии «Мы» Евгения Замятина представили её финальный трейлер. В ролике показали главных героев и рассказали о сюжетной завязке.

Прошло 200 лет после катастрофы, практически уничтожившей человечество. Выжившие сумели построить совершенное Единое Государство, где у каждого – свой порядковый номер, униформа, стеклянный дом и секс по расписанию, и в обществе царят счастье и гармония. Инженер Д-503 считает такую жизнь идеальной и воспевает её, вкладывая все свои знания и талант в строительство сверхмощного космического корабля.



Случайная встреча с загадочной и прекрасной И-330 полностью переворачивает мир Д-503. Он с подлинным ужасом открывает в себе неконтролируемые «древние» порывы, чувства и страсти. И самое страшное: он узнаёт, что есть те, кто стремится разрушить последний оплот человечества – Единое Государство…

Поставил картину Гамлет Дульян, а продюсерами выступили Сарик и Гевонд Андреасяны. Главную роль доверили актёру Егору Корешкову («257 причин, чтобы жить»). В фильме также играют Елена Подкаминская («Кухня»), Юрий Колокольников («Довод») и Филипп Янковский («Таинственная страсть»).

«Мы» планировали выпустить в 2021-м, но в итоге создатели решили начать прокат 1 декабря 2022-го.