NVIDIA распаковала GeForce RTX 4090

Сотрудник NVIDIA распаковал видеокарту GeForce RTX 4090 Founders Edition и показал её комплектацию.
Блок радиатора в RTX 4090 Founders Edition в сравнении с внешне похожей GeForce RTX 3090 Ti Founders Edition был изменён. Его переработали для улучшения вентиляции. Сами вентиляторы — совершенно новые, такие компания ранее не использовала в своей продукции.
Фото: NVIDIA
Фото: NVIDIA
В GeForce RTX 4090 Founders Edition появилась усовершенствованная испарительная камера системы охлаждения, которая эффективно отводит тепло от GPU. Компания также добилась снижения температуры памяти видеокарты на 10 градусов, если сравнивать с прошлыми премиальными моделями видеокарт.
Видеокарта RTX 4090 поступит в продажу 12 октября за $ 1599 (примерно 99,9 тыс. рублей).
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