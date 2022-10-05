NVIDIA распаковала GeForce RTX 4090

Сотрудник NVIDIA распаковал видеокарту GeForce RTX 4090 Founders Edition и показал её комплектацию.

Блок радиатора в RTX 4090 Founders Edition в сравнении с внешне похожей GeForce RTX 3090 Ti Founders Edition был изменён. Его переработали для улучшения вентиляции. Сами вентиляторы — совершенно новые, такие компания ранее не использовала в своей продукции.

Фото: NVIDIA

Фото: NVIDIA

В GeForce RTX 4090 Founders Edition появилась усовершенствованная испарительная камера системы охлаждения, которая эффективно отводит тепло от GPU. Компания также добилась снижения температуры памяти видеокарты на 10 градусов, если сравнивать с прошлыми премиальными моделями видеокарт.

Видеокарта RTX 4090 поступит в продажу 12 октября за $ 1599 (примерно 99,9 тыс. рублей).