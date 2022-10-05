NAVI распустила российский состав по PUBG Mobile

Украинский клуб Natus Vincere без объяснения причин завершил сотрудничество с командой по PUBG Mobile, которая представляла «рождённых побеждать» с октября 2020 года.

В ростер NAVI по «королевской битве» входили четыре россиянина. Два дня назад они приняли участие в благотворительном турнире «Живи, малыш» — все собранные в ходе ивента средства были переданы в фонд Константина Хабенского.

Бывший состав NAVI по PUBG Mobile:

Сергей KITSUNE Померанцев;

Виталий Matic Шульга;

Алексей Mequ Толов;

Даниил Tixzy Гордеев.

За время выступлений в NAVI российский квартет дважды принимал участие в чемпионате мира PUBG Mobile Global Championship. В 2020 году команда остановилась на четвёртом месте, а в прошлом году выиграла «серебро».