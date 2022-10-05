Первые тесты Intel Arc A770 и A750 — на уровне RTX 3060, но дешевле

5 октября сразу несколько «железных» блогеров выпустили обзоры видеокарт Intel — Arc A770 и Arc A750. Обозреватели в том числе провели первые тесты во множестве игр и сравнили результаты с конкурентами из NVIDIA и AMD. Выбрали самое главное из их роликов.

Характеристики Arc A770

Графический процессор : ACM-G10 с 32 ядрами Xe

: ACM-G10 с 32 ядрами Xe Тактовая частота : в среднем 2,1 ГГц

: в среднем 2,1 ГГц Видеопамять : 8 или 16 ГБ GDDR6

: 8 или 16 ГБ GDDR6 Разрядность шины памяти : 256 бит

: 256 бит Пропускная способность памяти : 560 Гбайт/с

: 560 Гбайт/с Блоки трассировки лучей : 32

: 32 Матричные XMX-движки : 512

: 512 Энергопотребление: 225 Вт

Характеристики Arc A750

Графический процессор : ACM-G10 с 28 ядрами Xe

: ACM-G10 с 28 ядрами Xe Тактовая частота : в среднем 2,05 ГГц

: в среднем 2,05 ГГц Видеопамять : 8 ГБ GDDR6

: 8 ГБ GDDR6 Разрядность шины памяти : 256 бит

: 256 бит Пропускная способность памяти : 512 Гбайт/с

: 512 Гбайт/с Блоки трассировки лучей : 28

: 28 Матричные XMX-движки : 448

: 448 Энергопотребление: 225 Вт

Практически все обозреватели заявили, что в новых играх с поддержкой DirectX 12 обе видеокарты справляются на ура. Судя по тестам, оба графических ускорителя показывают производительность на уровне GeForce RTX 3060. Например, Cyberpunk 2077 на высоких настройках при разрешении 1080р выдаёт в среднем 64 FPS на видеокартах Intel, тогда как у NVIDIA здесь преимущество — 75 FPS. Однако в Fortnite ситуация обратная: A770 выдаёт около 160 кадров в секунду, RTX 3060 — 157.

Сравнение видеокарт Intel A750, A7750 и RTX 3060 в разрешении 1080р

В целом Arc A770 и Arc A750 стабильно выдают 60 кадров в секунду практически во всех «тяжёлых» играх при разрешении 1080p. А в недавнем «Человеке-пауке» оба чипа дошли до показателя в 130 FPS — отличный результат для новинок. Проблемы у обоих чипов возникают со старыми тайтлами — теми, которые поддерживают лишь технологии DirectX 11 и ниже.

Например, при разрешении 1080p CS:GO в среднем работала на обоих графических ускорителях при 147 FPS. Для сравнения — у GeForce 3060 — 358 FPS, а Radeon RX 6600 XT — 352 FPS. Стоит отметить, что Intel уже предупреждала о том, что пока не оптимизировала чипы для работы с играми прошлых поколений. И тесты это подтвердили.

Сравнение видеокарт NVIDIA, AMD и Intel в CS:GO при разрешении 1080р

Почти все обозреватели пришли к выводу, что Intel удалось выпустить достойные видеокарты, однако покупать их в ближайшее время не стоит из-за недостаточной поддержки старых игр и относительной сырости софта и драйверов.

Intel Arc A770 и A750 поступят в продажу 12 октября. Первая получит две версии — с 8 ГБ за $ 329 (20 тыс. рублей) и 16 ГБ за $ 349 (21 тыс. рублей). Вторая будет оснащена лишь 8 ГБ стоимостью $ 289 (около 18 тыс. рублей)