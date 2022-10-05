Netflix хотел сделать из «Властелина колец» киновселенную Marvel

В The Hollywood Reporter вышла статья про создание сериала «Властелин колец: Кольца власти». Выяснилось, что в 2017 году новое шоу по «Властелину колец» хотели снимать Amazon, HBO и Netflix.

HBO хотела переснять на свой манер трилогию Питера Джексона, которая собрала в прокате более $ 3 млрд и получила 17 «Оскаров». Владельцам прав эта идея не понравилась.

А Netflix предлагала развивать фэнтезийную вселенную Толкина так же, как это делает Marvel со своим миром супергероев. Представители онлайн-кинотеатра планировали разработать отдельные сериалы о Гендальфе и Арагорне, а также ряд других подобных многосерийных историй. Это предложение только напугало владельцев прав на «Властелина колец».

В итоге владельцы прав договорились с Amazon о создании «Властелина колец: Кольца власти». Руководитель Amazon Studios Вернон Сандерс отметил, что ему удалось уговорить наследников Толкина благодаря тому, что шоураннеры и вся команда Amazon искренне любит творчество Джона Толкина.

Именно наша коллективная страсть и верность Толкину принесли победу.

Сериал «Властелин колец: Кольца власти» стартовал на Amazon 2 сентября. Шоу раскритиковали многие фанаты вселенной за его расхождение с лором вселенной Толкина. При этом проект очень понравился руководителю Amazon Джеффу Безосу.