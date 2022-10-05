Кристиан Бэйл «был потерян» на съёмках «Тора 4»

В интервью изданию GQ Кристиан Бэйл заявил, что даже не пытался применять так называемый «актёрский метод» для роли Горра в «Торе 4». По его словам, это было бы «жалкой попыткой», ведь ему приходилось бы постоянно просить помощь у окружающих.

Это было бы жалкой попыткой. Ведь мне приходилось постоянно просить помощи для того, чтобы достать и засунуть клыки обратно. Или объяснять, что я сломал накладной ноготь или запнулся о тунику.

Метод — техника актёрской игры, заключающаяся в полном перевоплощении в персонажа даже за пределами съёмочной площадки. Известные последователи метода: Хит Леджер, Дастин Хоффман и Джаред Лето.

Также Бэйл заявил, что он впервые в жизни играл с таким количеством зелёных и синих экранов вокруг него. Привыкнуть к ним он не смог аж до конца съёмок и постоянно путал одну площадку с другой. Всё производство он чувствовал себя потерянным.

Фильм «Тор: Любовь и гром» уже доступен на стриминговых площадках. Картину оценили довольно низко из-за плохой графики и нелепого сюжета, однако злодей Кристиана Бэйла, по мнению многих зрителей — одно из немногих светлых пятен в ленте.