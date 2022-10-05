Эрлинг Холанд возглавил третью команду недели в FIFA 23 Ultimate Team
Поделиться
EA выпустила третью команду недели в FIFA 23 Ultimate Team. Лучшим игроком недели стал нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд с рейтингом 89. Сразу за ним расположились полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич и вратарь франкфуртского «Айнтрахта» Кевин Трапп — 87.
Лучшие карточки третьей недели в FIFA 23 Ultimate Team
- Эрлинг Холанд — 89
- Сергей Милинкович-Савич — 87
- Кевин Трапп — 87
- Виссам Бен-Йеддер — 86
- Рафаэл Леау — 86
- Крис Смоллинг — 84
- Джеймс Мэддисон — 84
Футболисты доступны в игровых наборах Ultimate Team до 12 октября. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.
FIFA 23 поступила в продажу 30 сентября. Ранее EA выпустила первый патч, в котором исправила проблемы с античитом и подкорректировала штрафные удары.
Новость по темеПервый патч для FIFA 23 улучшил пенальти и штрафные удары
Комментарии
- 5 октября 2022
-
21:00
-
20:38
-
20:24
-
20:18
-
19:45
-
19:42
-
19:17
-
19:03
-
18:47
-
18:39
-
18:19
-
17:57
-
17:15
-
16:43
-
15:59
-
15:47
-
15:41
-
15:08
-
14:38
-
14:26
-
13:55
-
13:37
-
13:34
-
13:31
-
13:12
-
13:00
-
12:35
-
12:26
-
11:51
-
11:26
-
10:52
-
10:11
-
09:35
-
00:05
- 4 октября 2022
-
23:57
Партнерский контент