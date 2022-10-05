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Эрлинг Холанд возглавил третью команду недели в FIFA 23 Ultimate Team

Эрлинг Холанд возглавил третью команду недели в FIFA 23 Ultimate Team
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EA выпустила третью команду недели в FIFA 23 Ultimate Team. Лучшим игроком недели стал нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд с рейтингом 89. Сразу за ним расположились полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич и вратарь франкфуртского «Айнтрахта» Кевин Трапп — 87.

Лучшие карточки третьей недели в FIFA 23 Ultimate Team

  • Эрлинг Холанд — 89
  • Сергей Милинкович-Савич — 87
  • Кевин Трапп — 87
  • Виссам Бен-Йеддер — 86
  • Рафаэл Леау — 86
  • Крис Смоллинг — 84
  • Джеймс Мэддисон — 84

Футболисты доступны в игровых наборах Ultimate Team до 12 октября. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.

FIFA 23 поступила в продажу 30 сентября. Ранее EA выпустила первый патч, в котором исправила проблемы с античитом и подкорректировала штрафные удары.

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