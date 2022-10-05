Над новой экранизацией «Спауна» работают сразу три сценариста

Разработку сценария новой экранизации «Спауна» доверили трём сценаристам. Историю мрачного кинокомикса пишут Скотт Сильвер («Джокер»), Малкольм Спеллман («Сокол и Зимний солдат») и их менее опытный коллега Мэттью Микс.

Новый «Спаун» находится в разработке с 2017 года. В нём на главную роль всё ещё назначен Джейми Фокс, наиболее известный по ярким ролям в фильмах «Джанго освобождённый» и «Законопослушный гражданин». Автор оригинального комикса Тодд Макфарлейн фигурирует как один из продюсеров проекта.

Первая экранизация «Спауна» с Майклом Джей Уайтом в главной роли вышла в 1997 году. Картина так и не получила продолжения, но слухи о перезапуске «Спауна» на большом экране начали ходить ещё в 2014-м.

В комиксах и в первом фильме Спаун предстаёт как агент секретных спецслужб, который заключает сделку с демоном после того, как его предали и убили. Демон позволяет ему вернуться на Землю через пять лет после смерти, чтобы герой в итоге возглавил и повёл армию Ада на завоевание всего мира.

Дата премьеры картины пока неизвестна.