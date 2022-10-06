Для комфортной игры в ремейк Dead Space потребуется RTX 2070 и 16 ГБ ОЗУ
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Разработчики ремейка Dead Space опубликовали в Steam полные и, скорее всего, финальные системные требования проекта. Ранее на странице игры можно было увидеть лишь часть из требований.
Для комфортной игры вам потребуется 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта не ниже RTX 2070 или Radeon Rx 6700 XT.
Минимальные системные требования
- Процессор — Ryzen 5 2600x или Core i5 8600
- Оперативная память — 16 ГБ
- Видеокарта — AMD RX 5700 или GTX 1070
- Место на диске — 6 ГБ
Рекомендуемые системные требования
- Процессор — Ryzen 5 5600X или Core i5 11600K
- Оперативная память — 16 ГБ
- Видеокарта — Radeon RX 6700 XT или RTX 2070
- Место на диске — 8 ГБ
Новость по темеОгромный скачок! Ремейк Dead Space сравнили с оригиналом
Ремейк Dead Space выйдет 27 января 2023 года на ПК, PS5 и Xbox Series. Разработчики постараются сохранить аутентичность и атмосферу оригинала.
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