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Для комфортной игры в ремейк Dead Space потребуется RTX 2070 и 16 ГБ ОЗУ

Для комфортной игры в ремейк Dead Space потребуется RTX 2070 и 16 ГБ ОЗУ
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Разработчики ремейка Dead Space опубликовали в Steam полные и, скорее всего, финальные системные требования проекта. Ранее на странице игры можно было увидеть лишь часть из требований.

Для комфортной игры вам потребуется 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта не ниже RTX 2070 или Radeon Rx 6700 XT.

Минимальные системные требования

  • Процессор — Ryzen 5 2600x или Core i5 8600
  • Оперативная память — 16 ГБ
  • Видеокарта —  AMD RX 5700 или GTX 1070
  • Место на диске — 6 ГБ

Рекомендуемые системные требования

  • Процессор — Ryzen 5 5600X или Core i5 11600K
  • Оперативная память — 16 ГБ
  • Видеокарта — Radeon RX 6700 XT или RTX 2070
  • Место на диске — 8 ГБ
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