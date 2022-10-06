Для комфортной игры в ремейк Dead Space потребуется RTX 2070 и 16 ГБ ОЗУ

Разработчики ремейка Dead Space опубликовали в Steam полные и, скорее всего, финальные системные требования проекта. Ранее на странице игры можно было увидеть лишь часть из требований.

Для комфортной игры вам потребуется 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта не ниже RTX 2070 или Radeon Rx 6700 XT.

Минимальные системные требования

Процессор — Ryzen 5 2600x или Core i5 8600

Оперативная память — 16 ГБ

Видеокарта — AMD RX 5700 или GTX 1070

Место на диске — 6 ГБ

Рекомендуемые системные требования

Процессор — Ryzen 5 5600X или Core i5 11600K

Оперативная память — 16 ГБ

Видеокарта — Radeon RX 6700 XT или RTX 2070

Место на диске — 8 ГБ

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