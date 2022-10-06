Для игры в Overwatch 2 больше не надо привязывать номер телефона — это касается не всех

Запуск Overwatch 2 проходит ужасно — настолько, что это признала даже сама Blizzard. На своём сайте компания опубликовала обращение к игрокам и рассказала о процессе исправления проблем.

Как отметили разработчики, они не ожидали, что у большого количества игроков возникнут проблемы с подключением к игре.

Несмотря на то что миллионы людей наслаждались игрой, запуск не оправдал ни ваших, ни наших ожиданий. Во-первых, мы хотим извиниться перед нашими игроками. Мы ожидали, что запуск Overwatch 2 пройдёт гладко.

Также Blizzard отметила, что отключит обязательную привязку номера телефона для большинства игроков. Это будет распространяться на тех, кто запускал оригинальную Overwatch с 9 июня 2021 года. Остальным же номер всё же нужно будет привязать — в первую очередь это касается новичков. Всё ради борьбы с читерами.

Разработчики ещё раз поблагодарили игроков за понимание и пообещали решить все проблемы в ближайшее время. В данный момент зайти в Overwatch 2 можно, прождав несколько минут в очереди из 200-300 человек.

Overwatch 2 доступна бесплатно на всех актуальных платформах.