Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Государство вряд ли даст деньги на создание российского игрового движка

Государство вряд ли даст деньги на создание российского игрового движка
Комментарии

Недавно стало известно, что в России хотят разработать собственный игровой движок. Ожидалось, что деньги на финансирование разработки выделит Минцифры, однако это вряд ли произойдёт.

По словам главы Минцифры РФ Максута Шадаева, разработчикам следует найти частные источники финансирования проекта. Также он отметил, что инвестор уже есть, но кто именно, неизвестно.

Ещё Шадаев подчеркнул, что создание отечественного движка — это в целом болезненная история. На его разработку может уйти много средств, а в итоге ничего не окупится.

Ранее субсидии в размере 3 млрд руб. на реализацию игрового движка у Минцифры запрашивали госкорпорация «Ростех» и «ВКонтакте». Судя по всему, этих денег разработчикам точно не получить.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022