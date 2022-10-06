Государство вряд ли даст деньги на создание российского игрового движка

Недавно стало известно, что в России хотят разработать собственный игровой движок. Ожидалось, что деньги на финансирование разработки выделит Минцифры, однако это вряд ли произойдёт.

По словам главы Минцифры РФ Максута Шадаева, разработчикам следует найти частные источники финансирования проекта. Также он отметил, что инвестор уже есть, но кто именно, неизвестно.

Ещё Шадаев подчеркнул, что создание отечественного движка — это в целом болезненная история. На его разработку может уйти много средств, а в итоге ничего не окупится.

Ранее субсидии в размере 3 млрд руб. на реализацию игрового движка у Минцифры запрашивали госкорпорация «Ростех» и «ВКонтакте». Судя по всему, этих денег разработчикам точно не получить.