Стример Бустер прокомментирует The International 2022 на своём Twitch-канале
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Один из самых популярных русскоязычных стримеров Вячеслав Buster Леонтьев сообщил, что договорился о трансляции матчей The International 2022 по Dota 2 и сможет комментировать турнир на своём канале без каких либо ограничений.
Права мне дали на комментирование без задержки, со всеми камерами, лицами игроков и так далее. Хочу 8 и 9 октября попробовать. Игры очень рано, так как это Сингапур — думал посмотреть матчи в 10:00 и 12:30, там играют NAVI и Virtus.pro.
Трансляция Бустера будет проходить параллельно с официальным русскоязычным стримом студии FISSURE. В таком формате смогут показывать матчи The International на своих каналах и другие стримеры, например, экс профессиональный игрок в Dota 2 Александр Nix Левин.
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