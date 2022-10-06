В Госдуме не верят в анонимность «Телеграм»
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Мессенджер «Телеграм», разработанный Павлом Дуровым, считается одним из самых анонимных среди других, однако в Госдуме эту информацию не считают правдивой.
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн отметил, что анонимность «Телеграм» — это миф. В пример он привёл спецслужбы, которые в состоянии вычислить, кто стоит за различными анонимными каналами мессенджера.
Результаты проводимой операции наглядно доказывают, что анонимность в «Телеграм» — это миф, и сегодняшние технические возможности спецслужб позволяют успешно деанонимизировать «королей компромата».
В своей публикации Хинштейн ссылается на массовые задержания владельцев и администраторов каналов в «Телеграм», которые занимаются шантажом и мошенничеством.
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