В Госдуме не верят в анонимность «Телеграм»

Мессенджер «Телеграм», разработанный Павлом Дуровым, считается одним из самых анонимных среди других, однако в Госдуме эту информацию не считают правдивой.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн отметил, что анонимность «Телеграм» — это миф. В пример он привёл спецслужбы, которые в состоянии вычислить, кто стоит за различными анонимными каналами мессенджера.

Результаты проводимой операции наглядно доказывают, что анонимность в «Телеграм» — это миф, и сегодняшние технические возможности спецслужб позволяют успешно деанонимизировать «королей компромата».

В своей публикации Хинштейн ссылается на массовые задержания владельцев и администраторов каналов в «Телеграм», которые занимаются шантажом и мошенничеством.