Леонардо Ди Каприо «отнял» пять ролей у Кристиана Бэйла

В интервью изданию GQ Кристиан Бэйл признался, что за последние 30 лет лишился множества ролей. При этом как минимум 5 из них достались Леонардо Ди Каприо — включая культовую роль в «Титанике».

Дело не только во мне. Сегодня любая роль, которую кто-либо получает, достаётся ему только потому, что Лео отказался от неё. Неважно, что об этом говорят. Неважно, насколько вы дружны с авторами фильма.



Все люди, с которыми я работал по несколько раз, сперва предлагали ему сыграть главную роль. Мне об этом рассказал один человек из Голливуда. Так что спасибо Лео, ведь он может выбрать любую роль, какую захочет. Он феноменален.

При этом сам Бэйл нисколько не обижается на Ди Каприо. Он не считает себя настолько же хорошим актёром и может лишь благодарить Лео за то, что тот отказался от игры в том или ином фильме, в котором затем сыграл сам Кристиан.

Я рад любой роли, которую получаю. Тем более что я не могу играть так, как он. К тому же у меня нет экспрессии, которая у него есть. И играет он великолепно. Подозреваю, что почти все его ровесники в Голливуде обязаны своей карьерой тому, что Лео в своё время отказался от какой-нибудь роли.

Ранее Бэйл рассказал о съёмочном опыте в «Торе 4». Артист впервые в жизни находился в окружении зелёных и синих экранов, из-за чего постоянно чувствовал себя потерянным.