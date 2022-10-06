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В России поддержат производство смартфонов, ПК и другой электроники

В России поддержат производство смартфонов, ПК и другой электроники
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Как сообщает издание ТАСС, Минпромторг начал разработку субсидии для серийного производства в России электронной аппаратуры — планшетов, смартфонов, ноутбуков и персональных компьютеров. Однако детали и объёмы финансирования неизвестны.

Данная мера находится в разработке и будет запущена после согласования со всеми заинтересованными ФОИВ в установленном порядке.

Ранее СМИ писали о том, что заместитель главы Минпромторга Василий Шпак анонсировал запуск субсидии на серийное производство электронной аппаратуры в РФ. Мера подразумевает поддержку компаний, которые планируют выпускать планшеты, смартфоны, ноутбуки и персональные компьютеры для российских потребителей.

Параметры субсидии пока не ясны, однако совокупный объём господдержки радиоэлектронной отрасли может вырасти с 144 млрд рублей в 2022 году до 210 млрд рублей в 2023 году.

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