Теперь игры в Steam можно найти даже с ошибками в названии

Valve продолжает незаметно улучшать Steam. Как обратил внимание пользователь Reddit под ником CaptainFyrestorm, с недавних пор магазин научился определять ту или иную игру, даже если её название написано с несколькими ошибками. Наша проверка показала, что Steam действительно находит ту игру, которую мог бы подразумевать человек, написав её название по памяти.

Call of Duty

Final Fantasy

Обновление подтвердил один из сотрудников Valve в комментариях. По его словам, разработчики улучшили поиск всего несколько дней назад, и они рады, что изменение уже кому-то пришлось по вкусу.

Ранее Valve также обновила статистику Steam. Теперь любой пользователь может отсортировать самые популярные игры на площадке и узнать, сколько раз тот или иной тайтл попадал в топ-100 по продажам. Просмотр доступен в прямом эфире как в определённой стране, так и по всему миру, включая Россию.