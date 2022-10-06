Режиссёры «Мстителей» хотели снять сериал про молодого Арагорна из «Властелина колец»

По информации шоураннеров сериала «Властелина колец: Кольца власти» Патрика МакКея и Джона Д. Пэйна, Amazon приглашала братьев Руссо, снявших две последние части «Мстителей» для консультации по поводу того, каким будет сериал по «Властелину колец».

Похоже, вышедшие «Кольца власти» могли стать абсолютно другим сериалом. Братья Руссо предложили Amazon идею о приключениях Арагорна, притом действие шоу развернулось бы именно в Третью эпоху, а не во Вторую. Боссам Amazon идея не очень понравилась, поэтому они отказались от предложения братьев Руссо.

Информация про Арагорна появлялась и раньше, однако было неизвестно, что идею для шоу предложили именно режиссёры «Мстителей». Ранее новые владельцы прав на «Властелина колец» высказывались про желание снять о персонаже целый фильм.