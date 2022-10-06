За последнее время в России резко выросли продажи смартфонов. В период с июля по сентябрь покупатели приобрели около 7 млн устройств — это в 1,5 раза больше, чем за период апрель-июнь. Об этом ритейлеры и аналитики сообщили изданию «Известия».

Источники СМИ заявляют, что повышенный интерес россиян к гаджетам связан с восстановлением ассортимента, снижением цен, расширением предложений в среднем ценовом сегменте и запуском новинок — в частности, iPhone 14. Кроме того, увеличение продаж связывают с ростом спроса на китайские гаджеты — пользователи переходят на них со смартфонов Apple и Samsung,

Как сообщают исследователи, бренды из Китая в общей сложности заняли более 70% от всех штучных продаж российского рынка, годом ранее на них приходилось чуть 50%. Лидерство сохраняет Xiaomi, на втором месте укрепился Realme, на пятой строчке оказался Tecno. При этом в топ-5 популярных у россиян производителей по-прежнему находятся Samsung и Apple.