Реализм и аниме. Вышел первый трейлер новой Need for Speed
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EA выпустила первый трейлер Need for Speed Unbound. Релиз — 2 декабря на PS5, Xbox Series и ПК, но оформившие предварительный заказ получат доступ к игре на три дня раньше — 29 ноября.
Гонка отличается необычным визуальным стилем — сочетанием реализма и мультипликационных элементов.
В остальном же нас ожидает довольно стандартный набор Need for Speed: большой открытый мир (на этот раз аналог Чикаго), где предстоит соперничать с другими гонщиками и стараться не попасться полиции. Вдобавок ожидается традиционно обширная кастомизация автомобиля — на этот раз с мультяшными элементами.
За NFS Unbound отвечает студия Criterion — создатели серии Burnout, а также Need for Speed: Hot Pursuit (2010) и Need for Speed: Most Wanted (2012).
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