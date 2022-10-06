CD Projekt RED впервые создаёт ролевую игру по собственной франшизе

В начале этого месяца CD Projekt RED объявила, что в будущем компания выпустит сиквел Cyberpunk 2077, новую трилогию по вселенной «Ведьмака» и проект под кодовым названием Hadar. Это будет большая ролевая игра, потому что авторы – мастера жанра RPG, они знакомы с ним лучше всего.
Разработчики создают для Hadar уникальную вселенную и сюжет, которые не основаны на чужой интеллектуальной собственности. Полноценная разработка тайтла ещё не началась. По словам старшего вице-президента CD Projekt RED по развитию бизнеса Михала Новаковского, сейчас авторы погружены в проработку сеттинга.
Представители CD Projekt RED добавили, что они начали работать над Hadar ещё в 2021 году. По их словам, на разработку проекта нет какого-либо влияния со стороны — это авторская ролевая игра.
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