Binance не планирует блокировать россиян

6 октября 2022 года Евросоюз утвердил новый пакет санкций, в котором запретил россиянам владеть криптокошельками на территории ЕС. Многие пользователи РФ тут же забили тревогу, ведь именно с их помощью последние полгода они покупали игры на PlayStation, ПК и других платформах.
В одной из крупнейших криптовалютных бирж Binance заявили, что на текущий момент на площадке не действует никаких дополнительных ограничений для россиян. Жители РФ по-прежнему могут переводить цифровые активы со своих кошельков.
Информация о санкциях на платформе официально не подтверждена. Нововведений и ограничений не присутствует. Вы сможете вывести средства.
Возможность переводить криптовалюту между кошельками при помощи сервиса Binance, вероятнее всего, сохранится у россиян и после введения санкций. От этом изданию Forbes рассказали два опрошенных эксперта. Так что в ближайшее время жители РФ смогут продолжить пользоваться криптовалютными биржами.
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