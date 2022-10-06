Binance не планирует блокировать россиян

6 октября 2022 года Евросоюз утвердил новый пакет санкций, в котором запретил россиянам владеть криптокошельками на территории ЕС. Многие пользователи РФ тут же забили тревогу, ведь именно с их помощью последние полгода они покупали игры на PlayStation, ПК и других платформах.

В одной из крупнейших криптовалютных бирж Binance заявили, что на текущий момент на площадке не действует никаких дополнительных ограничений для россиян. Жители РФ по-прежнему могут переводить цифровые активы со своих кошельков.

Информация о санкциях на платформе официально не подтверждена. Нововведений и ограничений не присутствует. Вы сможете вывести средства.

Возможность переводить криптовалюту между кошельками при помощи сервиса Binance, вероятнее всего, сохранится у россиян и после введения санкций. От этом изданию Forbes рассказали два опрошенных эксперта. Так что в ближайшее время жители РФ смогут продолжить пользоваться криптовалютными биржами.