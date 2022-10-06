Sony начала интеграцию PSN в свои игры на ПК

Разработчики «Человека-паука» выпустили патч для ПК-версии игры. Он сфокусирован на оптимизации и исправлении ошибок с рейтрейсингом. Также разработчики добавили поддержку технологии XeSS для видеокарт Intel, которые поступят в продажу 12 октября.
Но самым интересным нововведением стала возможность связать аккаунт Steam с профилем PlayStation. Каждый, кто привяжет учётные записи друг к другу, получит уникальный устойчивый костюм и взрывной гаджет. Кроме того, пользователям подарят два улучшения способностей для Человека-паука. Помимо геймплейных бонусов, пользователи начнут получать рассылку от PlayStation с новостями и выгодными предложениями от компании.
Пока неясно, единичный это случай или постепенная интеграция PSN на ПК-рынок. Ранее в файлах «Паучка» обнаружили, что PlayStation может выпустить собственный лаунчер, в котором будет продавать свои проекты.
Релиз «Человека-паука» на ПК состоялся 12 августа, однако в России проект можно было купить только с помощью ключей у ритейлеров, которые очень быстро закончились. До конца года в Steam выйдет и «Человек-паук: Майлз Моралес».
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