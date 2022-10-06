Хью Джекман похвастался новыми фотографиями с Дэдпулом

Хью Джекман в своём «Твиттере» опубликовал фотографию, где он стоит рядом с Дэдпулом, которого играет Райан Рейнольдс. Актёр предложил подписчикам придумать к ней подпись.
Фото: Twitter
Фанаты актёра опубликовали в комментариях ещё два фото. На них изображены Хью и Дэдпул, которые, улыбаясь, обнимаются.
Фото: Twitter
Фото: Twitter
В конце сентября Райан Рейнольдс выпустил видео, посвящённое фильму «Дэдпул 3». В видео актёр подтвердил участие в проекте Хью Джекмана, который вернётся к роли культового Росомахи.
Вскоре после этого Рейнольдс презентовал ещё одно видео, где компанию ему составил Хью Джекман. Актёры рассказали о грядущем блокбастере и о возвращении Росомахи.
«Дэдпул 3» должен выйти в прокат 6 сентября 2024 года. Глава Marvel Studios Кевин Файги заявил, что третий «Дэдпул» останется верен прошлым двум картинам и выйдет с высоким возрастным рейтингом.
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