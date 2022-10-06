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Overwatch 2 пропала из Battle.net. Как запустить игру в России?

Overwatch 2 пропала из Battle.net. Как запустить игру в России?
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Спустя двое суток после запуска Overwatch 2 пользователи из России, у которых не было оригинальной игры, обнаружили пропажу сиквела из библиотеки Battle.net на ПК. Сперва многие решили, что дело в технических трудностях, с которыми Blizzard сталкивается в последние дни. Однако, судя по всему, дело уже не в этом — игру как будто бы действительно забрали у россиян.

Наша проверка показала, что Overwatch 2 действительно пропала из Battle.net в России. Однако исправить проблему достаточно просто.

Как запустить Overwatch 2 в России

  • Скачать копию игры с любого проверенного источника
  • Перейти в папку с игрой по пути ...\Overwatch\_retail_.
  • Запустить файл Overwatch.exe

После этого игра запустится в обычном режиме. К сожалению, даже на третьи сутки игра страдает от наплыва игроков, так что придётся подождать как минимум несколько минут.

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