Overwatch 2 пропала из Battle.net. Как запустить игру в России?
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Спустя двое суток после запуска Overwatch 2 пользователи из России, у которых не было оригинальной игры, обнаружили пропажу сиквела из библиотеки Battle.net на ПК. Сперва многие решили, что дело в технических трудностях, с которыми Blizzard сталкивается в последние дни. Однако, судя по всему, дело уже не в этом — игру как будто бы действительно забрали у россиян.
Наша проверка показала, что Overwatch 2 действительно пропала из Battle.net в России. Однако исправить проблему достаточно просто.
Как запустить Overwatch 2 в России
- Скачать копию игры с любого проверенного источника
- Перейти в папку с игрой по пути ...\Overwatch\_retail_.
- Запустить файл Overwatch.exe
После этого игра запустится в обычном режиме. К сожалению, даже на третьи сутки игра страдает от наплыва игроков, так что придётся подождать как минимум несколько минут.
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