Вышел первый трейлер экранизации Super Mario с Крисом Праттом

Nintendo представила дебютный трейлер экранизации Super Mario про знаменитого водопроводчика. По сюжету Боузер уничтожает очередное королевство и поглощает «звёзды», требуя найти ему достойного оппонента. Им и станет неуклюжий водопроводчик, оказавшийся в царстве грибов.
Производством фильма занимаются студия Illumination и компания Nintendo, а режиссёрами выступают Аарон Хорват и Майкл Еленик. Помимо Криса Пратта, в ленте снимутся Аня Тейлор-Джой («Ход королевы») и Джек Блэк («Школа рока»). За саундтрек отвечает Брайан Тайлер («Законопослушный гражданин», Far Cry 3).
Фильм про самого известного водопроводчика в мире выйдет 7 апреля 2023 года. Пока неясно, доберётся ли картина до российских кинотеатров. Ранее компания представила первый постер ленты, выполненный в стиле культовой франшизы.
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