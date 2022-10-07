Вышел седьмой эпизод сериала по «Властелину колец»

Сегодня на Prime Video состоялась премьера седьмой серии сериала «Властелин колец: Кольца власти». До финала первого сезона осталось совсем немного — восьмая серия выйдет уже 14 октября.
События шоу разворачиваются во Вторую эпоху Средиземья, за тысячелетия до событий «Хоббита» и «Властелина колец». В сериале показывают эпоху, когда были сформированы союзы и силы, королевства процветали и разорялись.
Съёмки второго сезона шоу уже начались, однако из-за экономии средств их решили проводить не в Новой Зеландии, а в Великобритании. Пока что у второго сезона сериала нет даты выхода. Ранее Amazon говорила, что планирует по сериалу как минимум пять сезонов.
На производство первого сезона было потрачено более $ 700 млн. Однако это не помогло сериалу получить признание у критиков и аудитории.
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