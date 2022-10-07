Прохождение The Callisto Protocol займёт примерно 14 часов
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Недавно геймдизайнер хоррора The Callisto Protocol Глен Скофилд рассказал журналу EDGE, сколько времени потребуется игрокам, чтобы пройти сюжетную кампанию проекта.
По словам разработчика, геймерам понадобится около 12-14 часов, причём всё будет зависеть от того, найдут ли игроки альтернативные пути, с помощью которых прийти к финалу можно по-разному. В этом смысле The Callisto Protocol будет нелинейной.
Мы приняли решение добавить в игру альтернативные пути позже, но некоторые из них чертовски крутые. И мы не скажем вам, где они находятся или сколько их. Но если вы их найдёте, то прохождение может растянуться.
Разработчики хоррора не раз говорили о том, что хотят как следует напугать игроков. Поэтому проект обещает быть как минимум пугающим.
Релиз The Callisto Protocol состоится 2 декабря на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One.
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