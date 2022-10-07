Эйс Вентура попал в мир Cyberpunk 2077

Ведущий канала eli_handle_b․wav представил, как Эйс Вентура в исполнении Джима Керри попадает в мир Cyberpunk 2077. Персонаж чувствует себя в Найт-Сити вполне уверенно.

В ролике можно увидеть, как Эйс Вентура общается с местными преступниками, ловит зубами пули и общается с различными персонажами. Также Вентура успевает оценить Панам и умереть, а потом обнаружить вместе с собой странного незнакомца, похожего на Киану Ривза. Ещё детектив успевает спрятаться в коробке и потанцевать с жителями Найт-Сити.

Сама Cyberpunk 2077 доступна на всех актуальных платформах, кроме Nintendo Switch. Изначально игра была в ужасном состоянии, однако со временем разработчики довели тайтл до ума, и в итоге он вновь стал набирать популярность.