Эйс Вентура попал в мир Cyberpunk 2077
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Ведущий канала eli_handle_b․wav представил, как Эйс Вентура в исполнении Джима Керри попадает в мир Cyberpunk 2077. Персонаж чувствует себя в Найт-Сити вполне уверенно.
В ролике можно увидеть, как Эйс Вентура общается с местными преступниками, ловит зубами пули и общается с различными персонажами. Также Вентура успевает оценить Панам и умереть, а потом обнаружить вместе с собой странного незнакомца, похожего на Киану Ривза. Ещё детектив успевает спрятаться в коробке и потанцевать с жителями Найт-Сити.
Сама Cyberpunk 2077 доступна на всех актуальных платформах, кроме Nintendo Switch. Изначально игра была в ужасном состоянии, однако со временем разработчики довели тайтл до ума, и в итоге он вновь стал набирать популярность.
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