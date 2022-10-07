Ремейк Dead Space в Steam работает без Origin
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Компания Electronic Arts сообщила изданию PC Gamer, что для запуска ремейка Dead Space в Steam не нужно устанавливать Origin. Игроки смогут играть в проект напрямую через платформу Valve.
Почему EA приняла такое решение, неизвестно, однако это вряд ли будет практиковаться постоянно. К примеру, если вы хотите запустить через Steam новую FIFA 23, то вам нужен Origin. То же самое будет и в грядущей Star Wars Jedi: Survivor.
На Reddit люди шутят, что EA наконец-то почитала отзывы о запуске её игр в Steam и решила не принуждать к установке Origin, но на деле ситуация вряд ли сильно изменится.
Ремейк Dead Space выйдет 27 января 2023 года для ПК, PS5 и Xbox Series. Авторы обещают сохранить атмосферу оригинальной игры.
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