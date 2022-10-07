EA выпустила новый лаунчер EA App. Он скоро заменит Origin

Electronic Arts объявила о том, что новый лаунчер EA App наконец-то покинул стадию беты. Приложение теперь доступно для скачивания на официальном сайте компании на Windows и MacOS.

Как сообщает компания, EA App — намного более удобный, быстрый и продвинутый лаунчер, чем Origin. Помимо аккуратного дизайна, программа может похвастаться привязкой к другим приложениям, включая Steam, а также учётным записям PlayStation и Xbox.

В скором времени EA App полностью заменит Origin, который компания продвигала около 10 лет. Как отмечают канадцы, переход будет практически незаметным для обычных пользователей — все их игры, а также прогресс и список друзей перенесутся автоматически без каких-либо проблем. Точные сроки отказа от Origin пока не называются.