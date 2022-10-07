Вышел первый ужастик Marvel — «Ночной оборотень»

В онлайн-кинотеатре Disney+ вышел новый сериал Marvel под названием «Ночной оборотень». Примечательно, что это первый проект в рамках киновселенной, который представляет монстров — можно считать, это первый ужастик Marvel. Он выполнен в необычной стилистике.
Хронометраж серии составляет 54 минуты. Ранее Marvel говорила, что после выхода «Ночного оборотня» будет стараться чаще экспериментировать и выпускать подобные специальные эпизоды.
Сюжет рассказывает о потомке древних ликантропов, который решает бороться с преступностью, используя проклятие, которое даёт ему необыкновенные способности.
Главные роли в «Ночном оборотне» сыграли Гаэль Гарсиа Берналь, Лаура Доннелли, Леонардо Нам и другие. Режиссёром стал Майкл Джаккино.
К сожалению, Disney+ в России не работает.
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