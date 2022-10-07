Футбольный агент рассказал, что Александра Головина штрафуют в «Монако» за игру в Dota 2

Футбольный агент Деннис Лахтер, известный по трансферу Андрея Аршавина в «Арсенал», резко высказался о форме и перспективах игрока сборной России Александра Головина в клубе «Монако».

Специалист считает, что по различным показателям Головин не входит даже в десятку лучших футболистов команды — но дело не в травмах, а в увлечении видеоиграми.

Там никто не делает скидки на травмы! За тебя заплатили пароход денег — так давай отрабатывай! Никого не интересуют ни твои ментальные расстройства, ни проблемы со здоровьем, ни с «Дотой», которая никуда не делась… До четырёх утра играем! В клубе знают, штрафуют — но ничего не меняется.

В контексте разговора о полузащитнике «Монако» Лахтер также назвал «больными» людей, которые проводят за видеоиграми слишком много времени.

Я считаю, человек, проводящий в день больше часа за компьютерными играми, болен. Это реальная игромания — давайте называть вещи своими именами!

Агент отметил, что не знаком с Александром лично, но получил информацию «из первых рук».