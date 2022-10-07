Минцифры: законопроект о принудительном лицензировании контента требует доработки

Издание «Коммерсантъ» ознакомилось с письмом заместителя главы Минцифры Максима Паршина депутату Дмитрию Кузнецову от 26 сентября. В нём Паршин критикует законопроект о принудительном лицензировании контента из «недружественных» стран. По нему российские компании смогут через суд получать недоступные лицензии на «кинопроизведения, компьютерные программы, музыкальные коллекции, литературные и другие произведения» правообладателей, которые отказывают в прямой продаже.
Как пишет замглавы Минцифры, на данный момент законопроект не доработан — он решает лишь проблему получения конечным пользователем определённого продукта, но никак не решает вопрос его доступности в России, если сервис или что-то иное ушёл с рынка. Паршина поддержал и исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев.
В целом принудительное лицензирование ПО выглядит сомнительно, особенно с учётом того, что мы пока существуем в рыночных условиях, авторские права даже ушедших из России компаний должны соблюдаться.
Зарубежные юрисдикции сделают то же самое в отношении продуктов российских разработчиков ПО, игр и иного контента. А это ударит по отечественному экспорту.
Как отмечает технический директор Crosstech Solutions Group Никита Андреянов, основной риск состоит в том, что отечественные разработки не будут востребованными и, соответственно, не будут развиваться. «Заказчик будет делать выбор в пользу нелицензированных зарубежных решений, а не отечественных».
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