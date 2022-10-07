В боевой пропуск Dota 2 добавили престижный набор для Primal Beast
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После очередного обновления в Dota 2 владельцам внутриигрового пропуска TI11 Battle Pass стала доступна ещё одна награда — Immortal-набор Age of Attrition для персонажа Primal Beast.
Сет предметов открывается после достижения 223-го уровня боевого пропуска к The International 2022. Набор меняет внешний вид героя, анимационные эффекты способностей и иконку Onslaught — первого скилла Primal Beast, который позволяет персонажу быстро разогнаться и ворваться в эпицентр сражения.
Согласно нашим подсчётам, получить этот набор при покупке обычного Battle Pass не выйдет, даже если выполнять все квесты и задания боевого пропуска. Суммарно игрокам в Dota 2 придётся потратить от 2000 до 6000 рублей, если они захотят забрать сет Age of Attrition.
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