После профилактики почти все проблемы Overwatch 2 решились

Ночью Blizzard провела сразу две профилактики серверов Overwatch 2 общей продолжительностью четыре часа. Отключение онлайна требовалось для более оперативного внедрения фиксов, которые должны были устранить большинство проблем шутера.

Удивительно, но этого действительно хватило для устранения ошибок. Помимо многотысячных очередей на серверы, многих игроков куда больше волновала миграция контента из первой во вторую часть — у многих она попросту не работала. Вдобавок были заблокированы персонажи.

Можем подтвердить, что масштабный кризис удалось миновать. Миграция наконец-то работает, причём многотысячные очереди на перенос данных проходятся очень быстро. Серверы обрабатывают примерно тысячу человек в минуту.

Я запустил перенос данных в 3:30 ночи и был 444 000 в очереди. В 13:30 миграция была завершена. Мне открыли всех героев и разблокировали весь мой контент из OW1. Открылась и Кирико.

Но главное испытание для Blizzard начнётся через несколько часов, когда вечером все вновь ринутся на серверы. Начнётся ли многочасовая очередь? Скоро узнаем.