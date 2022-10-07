Okko бесплатно покажет матчи The International 2022 по Dota 2
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Российский стриминговый сервис Okko в прямом эфире покажет все матчи предварительного этапа (Last Chance Qualifier) и групповой стадии The International 2022 — главного турнира по киберспортивной дисциплине Dota 2.
Официальная русскоязычная трансляция на Okko будет проведена вместе со студией освещения FISSURE. Все эфиры, записи матчей и другой видеоконтент с The International 2022, будут доступны бесплатно для всех зарегистрированных пользователей.
Онлайн-кинотеатр планирует использовать все возможности сервиса — в числе прочего зрители смогут смотреть несколько трансляций в высоком качестве одновременно и выбирать аудиодорожку, а также получат доступ к уникальному контенту с турнира от Okko.
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