Евросоюз спрашивает всех о сделке Microsoft и Activision Blizzard

Как сообщает издание Reuters, члены комиссии Евросоюза решили узнать мнение представителей игровой индустрии о сделке между Microsoft и Activision Blizzard. Они разослали опросник разработчикам, издателям и дистрибьюторам, которых может затронуть сделка в случае её одобрения.
Деятелей индустрии спрашивают, будет ли Microsoft заинтересована в потенциальной эксклюзивности франшиз вроде Overwatch 2 для своих платформ — Xbox и Windows. Отдельным пунктом выделяют Call of Duty — у респондентов хотят узнать мнение о том, насколько важна культовая серия шутеров конкретно для них. Кроме того, в опросе не забыли и о Game Pass. В ЕС хотят узнать, не повредит ли выход игр Activision Blizzard в сервисе Microsoft в день релиза обычным разработчикам и дистрибьюторам.
Судя по всему, от результатов опроса во многом будет зависеть финальное решение Европарламента об одобрении поглощения Activision Blizzard. Ранее сделку одобрили в Саудовской Аравии и Бразилии, но впереди ещё решения ведомств в США, Европе и Великобритании.
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