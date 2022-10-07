Евросоюз спрашивает всех о сделке Microsoft и Activision Blizzard

Как сообщает издание Reuters, члены комиссии Евросоюза решили узнать мнение представителей игровой индустрии о сделке между Microsoft и Activision Blizzard. Они разослали опросник разработчикам, издателям и дистрибьюторам, которых может затронуть сделка в случае её одобрения.

Деятелей индустрии спрашивают, будет ли Microsoft заинтересована в потенциальной эксклюзивности франшиз вроде Overwatch 2 для своих платформ — Xbox и Windows. Отдельным пунктом выделяют Call of Duty — у респондентов хотят узнать мнение о том, насколько важна культовая серия шутеров конкретно для них. Кроме того, в опросе не забыли и о Game Pass. В ЕС хотят узнать, не повредит ли выход игр Activision Blizzard в сервисе Microsoft в день релиза обычным разработчикам и дистрибьюторам.

Судя по всему, от результатов опроса во многом будет зависеть финальное решение Европарламента об одобрении поглощения Activision Blizzard. Ранее сделку одобрили в Саудовской Аравии и Бразилии, но впереди ещё решения ведомств в США, Европе и Великобритании.