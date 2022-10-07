Похороны Бэтмена в релизном трейлере Gotham Knights
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Warner Bros. презентовала релизный трейлер супергеройского экшена Gotham Knights. В ролике показали кадры с похорон Бэтмена и разнообразные боевые умения его подопечных — Красного колпака, Найтвинга, Робина и Бэтгёрл.
В игре четвёрке супергероев предстоит наладить отношения друг с другом, а также дать отпор нескольким преступным группировкам, которые творят в Готэме беспредел. Наследникам поможет дворецкий Альфред, он выступит в роли «отца» семейства.
Авторы обещают разветвлённый сюжет, развитие которого будет немного отличаться у каждого персонажа. В игре также будут кооперативный режим на двоих, механики крафта и открытый для свободного исследования мир.
Релиз Gotham Knights запланирован на 21 октября на ПК, PS5 и Xbox Series.
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