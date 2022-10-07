Нет, ремейк Dead Space не выйдет на PS4

Недавно латиноамериканское отделение PlayStation выпустило трейлер ремейка Dead Space, где сообщалось, что игра, помимо PS5, выйдет и на PS4. Некоторые фанаты вселенной даже предположили, что переосмысление выйдет и на Xbox One. Но в итоге выяснилось, что это была ошибка — упоминание консоли Sony прошлого поколения из ролика уже удалено.

Сообщение о том, что грядущий ремейк Dead Space от EA Motive будет выпущен как на PS4, так и на PS5 — это ошибка.

Авторы недавно опубликовали системные требования переосмысления хоррора. Для комфортной игры потребуется 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта не ниже RTX 2070 или Radeon Rx 6700 XT.

Ремейк Dead Space выйдет 27 января 2023 года на ПК, PS5 и Xbox Series. Разработчики постарались сохранить аутентичность и тягучую атмосферу оригинала.