Valve выпустила официальный мерч к турниру The International 2022 по Dota 2

В официальном магазине Dota 2 появилась различная продукция, посвящённая чемпионату мира The International 2022, который стартует завтра в Сингапуре.

В коллекцию вошли четыре элемента одежды, в том числе куртки участника TI11, джерси и пуловеры. Цена колеблетися от 50 до 95 евро.

Помимо этого, для заказа доступны фигурки трёх женских персонажей высотой 11,7 см — Windranger, Crystal Maiden и Marci. Каждая из них обойдётся в 70 евро.

Valve также предлагает фанатам Dota 2 шесть тематических коллекций. В каждую входят четыре предмета, которые можно купить отдельно:

Antimage Arcana с женской версией Anti-Mage (худи, коврик для мыши, стакан из нержавеющей стали и сумка);

Doodlelogo, предметы с логотипом игры (худи, коврик для мыши, лонгслив и сумка);

Dread Retrebution с Drow Ranger (худи, коврик для мыши, лонгслив и сумка);

Necromastery c Shadow Fiend (худи, коврик для мыши, стакан и сумка);

Ogre Bento с Ogre Magi (худи, коврик для мыши, стакан и лонгслив);

Saura Traxes с Drow Ranger в японском стиле (худи, коврик для мыши, стакан и сумка);

Согласно информации на официальном сайте, мерч The International 2022 можно заказать и из России — помимо банковских карт, для оплаты доступен кошелёк PayPal.