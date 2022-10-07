Valve выпустила официальный мерч к турниру The International 2022 по Dota 2
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В официальном магазине Dota 2 появилась различная продукция, посвящённая чемпионату мира The International 2022, который стартует завтра в Сингапуре.
В коллекцию вошли четыре элемента одежды, в том числе куртки участника TI11, джерси и пуловеры. Цена колеблетися от 50 до 95 евро.
Помимо этого, для заказа доступны фигурки трёх женских персонажей высотой 11,7 см — Windranger, Crystal Maiden и Marci. Каждая из них обойдётся в 70 евро.
Valve также предлагает фанатам Dota 2 шесть тематических коллекций. В каждую входят четыре предмета, которые можно купить отдельно:
- Antimage Arcana с женской версией Anti-Mage (худи, коврик для мыши, стакан из нержавеющей стали и сумка);
- Doodlelogo, предметы с логотипом игры (худи, коврик для мыши, лонгслив и сумка);
- Dread Retrebution с Drow Ranger (худи, коврик для мыши, лонгслив и сумка);
- Necromastery c Shadow Fiend (худи, коврик для мыши, стакан и сумка);
- Ogre Bento с Ogre Magi (худи, коврик для мыши, стакан и лонгслив);
- Saura Traxes с Drow Ranger в японском стиле (худи, коврик для мыши, стакан и сумка);
Согласно информации на официальном сайте, мерч The International 2022 можно заказать и из России — помимо банковских карт, для оплаты доступен кошелёк PayPal.
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