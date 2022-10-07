Redfall от создателей Prey и Dishonored может выйти следующей весной

Инсайдер под ником Okami Games утверждает, что Redfall от знаменитой студии Arkane выйдет в конце марта 2023 года. По заверению источников, за неделю до релиза игру смогут опробовать владельцы предзаказов.

Redfall разрабатывают авторы Prey и Dishonored. Их новый проект — кооперативный шутер в открытом мире, в котором фигурируют четыре центральных персонажа — Джейкоб, Реми, Девиндер и Лайла. Им предстоит сражаться с агрессивными вампирами. Каждый герой обладает уникальными способностями. Например, Реми использует для истребления врагов подручного робота, а Джейкоб — талантливый снайпер. В боевике будет прокачка оружия и навыков, а также упор на командную работу.

Redfall анонсировали ещё в 2021-м, а в июне 2022-го впервые показали игровой процесс. Проект обещают выпустить в 2023 году, но точную дату выхода так и не объявили. Игра станет доступна в сервисе Game Pass в день релиза.