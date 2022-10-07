Redfall от создателей Prey и Dishonored может выйти следующей весной

Инсайдер под ником Okami Games утверждает, что Redfall от знаменитой студии Arkane выйдет в конце марта 2023 года. По заверению источников, за неделю до релиза игру смогут опробовать владельцы предзаказов.
Redfall разрабатывают авторы Prey и Dishonored. Их новый проект — кооперативный шутер в открытом мире, в котором фигурируют четыре центральных персонажа — Джейкоб, Реми, Девиндер и Лайла. Им предстоит сражаться с агрессивными вампирами. Каждый герой обладает уникальными способностями. Например, Реми использует для истребления врагов подручного робота, а Джейкоб — талантливый снайпер. В боевике будет прокачка оружия и навыков, а также упор на командную работу.
Redfall анонсировали ещё в 2021-м, а в июне 2022-го впервые показали игровой процесс. Проект обещают выпустить в 2023 году, но точную дату выхода так и не объявили. Игра станет доступна в сервисе Game Pass в день релиза.
- 7 октября 2022
-
18:41
-
18:39
-
18:09
-
17:50
-
17:40
-
17:33
-
17:22
-
16:57
-
16:28
-
16:05
-
15:59
-
15:35
-
15:16
-
14:55
-
14:50
-
14:21
-
14:12
-
14:10
-
14:04
-
14:00
-
14:00
-
13:41
-
13:13
-
13:10
-
12:41
-
12:35
-
11:53
-
11:24
-
10:47
-
09:59
-
09:41
-
05:11
-
01:44
- 6 октября 2022
-
23:18
-
23:03