Разработка God of War Ragnarok завершена
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Sony Santa Monica объявила радостную весть — God of War Ragnarok ушла на золото. Это значит, что разработка игры завершена, и совсем скоро она отправится на физические носители. В своём обращении разработчики поблагодарили всех причастных и заявили, что с нетерпением ожидают, когда проект доберётся до геймеров.
От имени SMS и всех наших партнёров мы благодарим фанатов за поддержку. Релиз уже совсем скоро, и мы не можем дождаться, когда вы начнёте играть 9 ноября!
Обычно уход на золото означает, что игру больше не перенесут. В этом, судя по всему, уверены и сами разработчики, сообщившие дату релиза в своём обращении. Так что фанатам осталось ждать совсем недолго — через месяц приключения Кратоса и его сына доберутся до PS4 и PS5.
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