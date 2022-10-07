Авторы МК поздравили фанатов с 30-летием файтинга
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NetherRealm и Warner Bros. выпустили видео, приуроченное к празднованию 30-летия франшизы Mortal Kombat. Авторы показали нарезку из новых и старых частей файтинга, процесс захвата движений для виртуальных бойцов в 90-х и в наше время, а также кадры из фильмов и мультфильмов.
NetherRealm и Warner Bros. поблагодарили всех фанатов Mortal Kombat, которые поддерживали франшизу на протяжении долгих тридцати лет.
Первая часть культового файтинга вышла на аркадных автоматах 8 октября 1992 года, в 1993-м игра добралась и до консолей. А релиз последней «Смертельной битвы» состоялся на ПК и консолях в 2019 году. Новый файтинг цикла анонсируют после празднования юбилея. Об этом недавно рассказал «отец» серии Эд Бун.
Новость по темеНовую Mortal Kombat анонсируют не раньше 30-летия файтинга
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