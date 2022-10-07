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Названы самые популярные фильмы среди пиратов в России в сентябре

Названы самые популярные фильмы среди пиратов в России в сентябре
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«Бюллетень кинопрокатчика» поделился списком фильмов, которые чаще всего скачивали российские пираты в сентябре 2022 года. Самой популярной картиной стала «Три тысячи лет желаний». Это романтическое фэнтези поставил создатель «Безумного Макса» Джордж Миллер, а главные роли в нём играют Тильда Суинтон и Идрис Эльба.

В тройку популярных фильмов среди пользователей торрентов попал триллер «Вышка» и супергеройский комедийный экшен «Тор: Любовь и Гром». В топ-10 также вошли новый боевик с Брэдом Питтом «Быстрее пули», «Пиноккио» Роберта Земекиса, «Бандит» с Мелом Гибсоном и другие. В топе не оказалось ни одной российской картины.

Самые популярные фильмы у пиратов в сентябре

  1. «Три тысячи лет желаний»;
  2. «Вышка»;
  3. «Тор: Любовь и Гром»;
  4. «Пиноккио»;
  5. «Зверь»;
  6. «Бандит»;
  7. «Быстрее пули»;
  8. «Там, где раки поют»;
  9. «Салум»;
  10. «Двойной агент».
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