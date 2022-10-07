Названы самые популярные фильмы среди пиратов в России в сентябре

«Бюллетень кинопрокатчика» поделился списком фильмов, которые чаще всего скачивали российские пираты в сентябре 2022 года. Самой популярной картиной стала «Три тысячи лет желаний». Это романтическое фэнтези поставил создатель «Безумного Макса» Джордж Миллер, а главные роли в нём играют Тильда Суинтон и Идрис Эльба.

В тройку популярных фильмов среди пользователей торрентов попал триллер «Вышка» и супергеройский комедийный экшен «Тор: Любовь и Гром». В топ-10 также вошли новый боевик с Брэдом Питтом «Быстрее пули», «Пиноккио» Роберта Земекиса, «Бандит» с Мелом Гибсоном и другие. В топе не оказалось ни одной российской картины.

Самые популярные фильмы у пиратов в сентябре